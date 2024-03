Soojalaine taandub eeloleva nädala keskpaigas

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja varitseb äikeseoht. Hommikuks sajuhood harvenevad. Mõnel pool on udu. Puhub kagu- ja idatuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Hommikuks pöördub tuul lõunasse ja edelasse. Sooja on 6–11, rannikul kohati kuni 4 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning äikeseoht püsib. Rannikualadel on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul, põhjarannikul ka briisituul 4–10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 10–18, Lõuna-Eestis kuni 20, rannikul kohati kuni 5 kaadi.