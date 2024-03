ÄRA SÕIDA OTSA ⟩ Konnad on asunud kevadrändele

"Ühele kohalikule konnapopulatsioonile võib selline pidev hukkumine kevadisel pulmateel tähendada väljasuremist," ütles kampaaniat "Konnad teel(t)" juhtiv Birgit Purga. "Sellepärast on sellised massilise hukkumisega teelõigud õrnematele konnakooslustele väga ohtlikud. Seda enam, et kõik meie kahepaiksed on looduskaitse all."