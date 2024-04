Ulata abikäsi purskkaevu taastamisele

„Soovime väärikalt tähistada vana koolimaja sajandat sünnipäeva ja selle raames taastada endise koolimaja purskkaevu," ütles vallavanem Sulo Särkinen. Tema sõnul on peaks purskkaev valmima tänavu suvel ja erinevalt vanast on see kavandatud madala osaga mida valgustavad LED tuled.