Aita politseil tabada kihutavad juhid

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnul teavad ja märkavad kohalikud inimesed kõige paremini, kus on probleemsed kohad liikluses. Näiteks eelmisel aastal tehti liiklustalgude kaardirakendusele enim märkeid Tallinnas Luise, Koidu ja Toompuiestee tänavate piirkonda. Talgute ajal fikseeriti seal 14 liiklusalast rikkumist. "Seetõttu kutsumegi kõiki endale appi - andke veebilehel võimalikult täpselt teada, kus ja millal autojuhid kiirust ületavad. Siis saame talgute nädalal olla õigel ajal õigel kohas," rääkis Loigo.

Liiklustalgutest on saanud omamoodi kevadekuulutaja, mil politsei keskendub pärast pikki talvekuid kõige põletavamale probleemile liikluses ehk kiiruse ületamisele. Kuigi see on üks peamisi liiklusõnnetuste põhjuseid, ei pea inimesed kiiruse ületamist teab mis suureks patuks. „Vaadates liikluses autojuhtide kiiruskäitumist ja meenutades näiteks eelmise aasta liiklustalgutel tabatud juhtide suurimaid kiiruseid, tulevad lausa hirmujudinad peale. Ei taha mõeldagi, mis juhtub, kui sellistel kiirustel teelt välja või jalakäijale otsa sõidetakse,“ lisas Loigo.