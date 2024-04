Sel nädalal toimuvad liiklustalgud

Politseikolonelleitnant Sirle Loigol on hea meel, et inimesed tulevad juba kaheksandat korda politseile appi ja annavad kihutajatest teada. „Murelikuks teeb, et teadete kirjeldustest paistavad eriti silma kiiruseületamised koolide ja lasteaedade läheduses. Politseinikud pööravad kindlasti nendele kohtadele liiklustalgutel erilist tähelepanu veendumaks, et hommikustel tipptundidel oma lapsi kooli viivad vanemad ei seaks teisi koolijütse ohtu,“ sõnas Loigo.