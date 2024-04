Opositsioon pärib aru valla keerulise rahalise seisu kohta

Valimisliidu Tulevikuvald Türi liige Sten Perillus sõnab, et valla rahaline seis on väga keerulises seisus ning murelikuks teeb tänaste võimul olijate hoolimatus antud teemal.

“Peaksime mõtlema tänases väga keerulises olevas eelarve seisus, kuidas meie valla majanduslikku olukorda parandada. 2024. aasta eelarve, mis vallavolikogule esitati on viidud näiliselt tasakaalu suurendades ebarealistlikult füüsilise isiku tulumaksu laekumise protsenti.”

Sten Perillus sõnas veel “Olukorras, kus rahaline seis on keeruline peaksime vaatama eriti kriitilise pilguga investeeringuid. Kas meil on vaja laenu võtta näiteks vallamaja välisilme renoveerimiseks? Samal ajal on Türi vallal veel tasumata arveid möödunud aasta. 2024. aasta veebruari seisuga ulatus tasumata arvete suur ligemale 500 000 euroni.”

Opositsiooni liikmed soovivad antud arupärimisega algatada diskussiooni volikogus, et leida keerulisele rahalisele olukorrale lahendus. Volinikud ootavad arupärimisele vastust järgmiseks istungiks, kus antud teemat oleks võimalik ka päevakorras käsitleda.

Arupärimine seoses Türi valla eelarveprobleemidega.

Türi vallavolikogu liikmetena oleme väga mures Türi valla eelarve pärast. Eelarve on väga keerulises seisus: puudub raha laenuintresside tasumiseks, suurte likviidsusprobleemide tõttu on palju maksmata arveid, kõigi investeeringute võimalikkus sõltub üksnes uuest laenust ja toetusprojektidest. Eelnevatel volikogu istungitel on korduvalt arutatud vajadust asuda tegelema eelarve kärpimisega ja kokkuhoiumeetmetega. Selle juurde lubati tulla tagasi kohe peale vallaeelarve vastuvõtmist. Ühtlasi paluti kogu vallavolikogult mõistvat suhtumist ja abi kokkuhoiuks. Seepärast allakirjutanud vallavolikogu liikmed soovivadki algatada arutelu vallaeelarve kokkuhoiu ja võimalike lahenduste üle. Esitatud arupärimisele palume vastata suuliselt aprillikuu korralisel volikogu istungil.

Esitatud küsimused on meeldetuletus volikogus toimunud varasemast debatist ja küsimused lisatud kergendamaks arupärimisele vastamist.

Palume vastust alljärgnevatele küsimustele:

1. 2024 aasta eelarve võeti vastu 29.02.2024 toimunud vallavolikogu istungil. Istungil märgiti, et osadel asutustel on kulud suuremad kui oli 2023. aasta eelarve lubas.

Palume ülevaadet tehtud ülekulutustest asutuste viisi, millised olid põhjendused ülekuluks. Missugused on eelarvedistsipliini meetmed, et selliseid olukordi edaspidi vältida?

2. Asutused kulutasid üle vaatamata vallavalitsuse aastalõpu suunistele. See tekitab küsimuse, et kas asutuste eelarved üldse olid piisavad, et sellega toime tulla?

3. Eelarve teisel lugemisel suurendati vallaeelarves järsult füüsilise isiku tulumaksu laekumiste prognoosi (eelarves 14%) põhjendusel, et seda on pärast kõige lihtsam kärpida, kui summad ei laeku. Kui suurt palgatõusu ja FI tulumaksu laekumist vallavalitsus tegelikult ootab ja kas vastvalt eelarveprognoosile on planeeritud ka valla töötajate palgatõus?

4. Veebruaris 2024 oli vallal jooksvalt maksmata arveid üle 500000 euro. Kui suur on maksmata arvete summa praeguseks ja kas eelarveaasta jooksul on võimalik üldse jõuda olukorrani, kus üle tähtaja maksmata arveid enam ei ole?

5. Türi vald on sunnitud investeeringuteks ja laenumakseteks võtma uut laenu 2,6 miljonit eurot. Kui suur osa uuest laenumaksest läheb vana laenu intresside tasumiseks?

6. Kui suured on igakuised laenu tagasimaksed praegu ja kui suured hakkavad need olema pärast uue laenu lisandumist ja kas jooksev valla rahaline olukord seeläbi kergeneb?

7. 2024 aasta eelarve vastuvõtmisel palus vallavolinik Ele Enn lisada kokkuhoiukohtade arutelu järgmise volikogu istungile. 28.03.2024 volikogu päevakorras sellist arutelu ei ole päevakorda lisatud ega toodud välja ka informatsiooni punktina. Palume ülevaadet, milliste võimalike kokkuhoiukohtade üle on vallavalitsus aru pidanud? Milliseid kokkuhoiukohti on valitsuse liikmed välja pakkunud ja milliseid arvutusi on tehtud, et leida eelarves vabanevaid vahendeid?

8. Millal on oodata negatiivset valla lisaeelarvet, kus on kajastatud toodud meetmed?

9. Türi valla vastses arengukavas on ambitsioonikas plaan lähiaastate investeeringuteks.

Kas vallavalitsus peab selle arengukava investeeringuid täidetavaks?