Viikingid lõpetasid oma hooaja esiliigas

Meeskonna mänedžer Janno Viilup sõnas, et enne hooaja algust seadsid nad peatreener Rait Keerlesega meeskonnale mitu eesmärki. «Et mullu kukkusime liigast välja ja saime sinna tagasi tänu teistele klubidele, siis esmaeesmärk oli, et peame jääma liigasse püsima. Oleme korvpalliasja ajanud nüüd juba 23 aastat ja kindlasti ei tahtnud me esiliigast loobuda. Seda enam, et meie keskmine publikuarv oli oma 250 inimest – see annab põhjust arvata, et oleme ka kogukonnale tähtsad,» avaldas ta. «Teine eesmärk oli jõuda play-off’i. Sellegi täitsime, kuid mööndustega. Isiklikult arvasin, et jõuame sinna kõrgemal positsioonil, kuid see oleks veerandfinaalideks tähendanud lihtsamat vastast.»