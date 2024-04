Järvamaa inimene muutub üha rohkem erapakiautomaatide usku

Picapaci teenuste arendusjuht Liisa Järsk nentis, et Picapac vaatab tulevikku just võimalikult kiire ja kodulähedase kaubaveoga. Praegu on võimalik paigaldada isiklik nutipakiautomaat ühele leibkonnale või ettevõttele, jagatud automaat näiteks naabriga kahasse ja märtsi lõpust on võimalik paigaldada ka kogukonna pakiautomaat.