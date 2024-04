Imaveres asuv arendustehas täiendas oma ridu staažika tippjuhiga

Rõõmussaar jätkab tegevust metsa- ja puidusektoris ning liitus ettevõttega Fibenol, mis tegeleb puidust biomaterjalide tootmisega. Ta on seda meelt, et Fibenol pakub head võimalust rakendada oma seniseid kogemusi ja teadmisi uues ning põnevas valdkonnas.

Silver Rõõmussaar lisas, et puidust toodetud biomaterjalidel on oluline roll fossiilsete materjalide asendamisel ja CO2 jalajälje vähendamisel. «Usun, et biomaterjalide tootmine on lähiajal kiiresti kasvav valdkond. Puidutööstuse kogemused ja tehnilised teadmised annavad kindlust tulevikuks. Arvan, et suudan anda olulise panuse Fibenoli arengusse ning aidata kaasa ettevõtte jätkusuutlikule kasvule ja innovatsioonile,» rääkis ta.