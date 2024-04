Kohalikku elu edendav organisatsioon otsib jätkuvalt uut tegevjuhti

MTÜ Järva Arengu Partnerid juhatuse esimees Toomas Tammik andis teada, et konkurssi kahele ametikohale pikendati, et anda võimalikele soovijatele rohkem aega otsus läbi kaaluda ning leida ametitesse sobivad inimesed.

Tammik selgitas, et Järva Arengu Partnerid on LEADER-tegevusrühm, mille eesmärk on kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine ja elukeskkonna parandamine; maaelu säilimisele ja taaselustamisele, tasakaalustatud ning säästvale arengule kaasaaitamine; sotsiaalse sidususe suurendamine, maamajanduse ja tööhõive eelduste arendamine.