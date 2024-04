Jalgpallihalli kõrvale kerkib teenuskeskus sportlastele

Projekti eestvedajaks olev Paide linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar ütles, et ootamise aeg oli ärev, sest taotlus oli ammu esitatud, kuid talve jooksul tuli sellele pidevalt lisada täpsustusi ja vastata küsimustele. «Teadmatus oli suur ja kui lõpuks kuulsime, et raha otsustati ikkagi eraldada, oli see tõeline rõõmusõnum,» lausus ta.