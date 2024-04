Kunstikool laotas end linna kultuuritemplis laiali

Paide kunstikooli direktor Anneli Suits ütles, et sellise suure näitusega tähistavad nad 60. juubeliaastat. "Tõsi, päris kunstikooli nime all pole asutus nii kaua tegutsenud. Aga 60 aastat tagasi alustas Paides tegevust kunstikooli eelkäija Paide huvikool, kus tegeldi usinalt ka kunsti ja käsitööga. Paide kunstikooli nime all oleme tegutsenud nüüd viis aastat," täpsustas ta.