Keskkonnatasud paisutavad kümnete tuhandete eurodega Järvamaa omavalitsuste eelarvet

Keskkonnaameti keskkonnatasuosakonna juhataja Ahto Eesmäe sõnul on keskkonnatasude eesmärk vähendada keskkonnakasutusega seotud keskkonnamõju ning kogutud tulu keskkonnaseisundi parandamiseks ümber jagada. „Keskkonnatasu eesmärk on mõjutada isikuid oma tegevust ümber korraldama, et neist lähtuv keskkonnamõju oleks minimaalne. Kulud, mis saaste vältimiseks, piiramiseks ja käitlemiseks tehakse, katavad keskkonna kasutajad ise ehk siis keskkonnatasu maksavad ettevõtjad, kelle tegevus nõuab keskkonnaluba. Keskkonnatasudest laekunud raha jaotatakse riigieelarve ja keskkonnakasutuse asukoha kohalike omavalitsuste eelarvete vahel ning kasutatakse keskkonnaseisundi hoidmiseks, loodusvarade taastootmiseks ja kaevandamisest tekkinud keskkonnakahjustuste heastamiseks,“ ütles Eesmäe.