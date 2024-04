Kohv ja vein – ju siis pidigi nii minema

Kajaga pole kerge jutule saada. Ning asi pole üldse selles, et Luksemburgi ja Eesti vaheline internetiühendus oleks kehv või et Kaja oleks napi jutuga. Põhjus on lihtne – selles Saaremaa-suuruses riigis on vastupidiselt siinsele suur kevad ning põldudel kibekiired tööpäevad. «Meil on siin lauskevad ja isegi pojengide õidepuhkemine on päevade küsimus, mistõttu on põllul veedetud päevad pikad. Püüan küsimustele vastata nii ruttu kui võimalik,» tuleb vastus veidi enam kui 2000 kilomeetri kauguselt.