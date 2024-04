Paide ruumieksperiment tahaks tulla Türile

Avaldaja märgib, et Türi vald on oma erinevates arengudokumentides väljendanud soovi arendada ning parendada Türi linna avalikku ruumi, et see oleks meeldiv elupaik nii siinsetele elanikele kui ka atraktiivne peatumispaik kaugemalt tulijatele. Linnaruumi arendamist on väljendanud omavalitsus ka arhitektuurikonkurssi näol.