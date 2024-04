Linn ähvardab ebaseadusliku kioski omanikke igakuise 10 000 eurose trahviga

2022. aasta oktoobri keskel teatas Paide söögikoha Putka üks omanikke, et nende tänavatoitu pakkuv müügikiosk ei jaksa enam Hesburgeriga võistelda ja paneb uksed kinni. Pika saaga lõpuks andis ka Paide linn teada, et kiosk tuleb likvideerida. Et seda nõutavaks ajaks ei tehtud, alustati mõni aeg tagasi haldusmenetlust.