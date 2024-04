Eesti suurim põllumajandusehituse objekt sai nurgakivi

KEVILI juht Hannes Prits rääkis, et KEVILI liikmeskond on viimase kolme aasta jooksul kiiresti kasvanud. Koos liikmete arvuga on kasvanud ka ühistu turuosa Eesti teraviljaturul. „Uus terminal lubab meil pakkuda teenuseid ka Kesk- ja Lääne Eestis. Terminali rajades peame silmas ka vajadust kuivatada ja ladustada liblikõielisi kultuure - hernest ja uba. Arvestades asukohta, ligikaudu 100 kilomeetrit Muuga sadamast, parandab rajatav terminal KEVILI võimalusi kiirelt ja efektiivselt teravilja eksportida.“ Terminal on kavas avada eelolevaks teraviljahooajaks, juulis 2024.