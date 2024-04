Valele teele läinud noored valmistavad Järvamaa poodnikele peavalu

"Aruteluringis oli peamiseks teemaks Järvamaal 2023. aasta suvel toimunud alkoholi testostlemise tulemused, mis olid äärmiselt kasinad ning võimalused olukorra parendamiseks," rääkis Türi Rahavalehes vallavalitsuse tervisedendus- ja kogukonnaspetsialist Eva Seera. "Kõlama jäi, et kauplustel on suur roll alkoholi kättesaadavuse tõkestamisel alaealisele."

Kohtumisel leiti, et ehkki dokumendi küsimine alkoholiostjalt tuleneb seadusest, oleneb selle täitmine eelkõige müüjast, kes on kassas ning müüja paraku ei saa tugineda vaid vaatlusele, et ostja vanus kindlaks teha. Politsei sõnul ei ole müüja trahvimine 1200 euroga kindlasti esmane lahendus, pigem tuleks müüjal teadvustada oma kohustust selles rollis.

Põgusalt peatuti ka muudel muredel, mis on kauplustel seoses just alaealiste klientidega, olgu selleks siis näppamised või ebaviisakas käitumine, mis kohati on läinud juba selleni, et poed soovivad piirata mõne noore sissepääsu kauplusesse.