VAT Teatri „Pal-tänava poisid” etendub Paides

Lavastus "Pal-tänava poisid" esietendus VAT Teatris esimest korda 2004. aastal. Lavastuses mängisid Margo Teder, Janek Sarapson, Tanel Saar ja Kaspar Jancis. See koosseis mängis lavastust kümne aasta vältel täpselt 200 korda. Viimane etendus toimus neil 7. novembril 2014 ja kuna lavastust saatis endiselt väga suur menu, panid lavastaja Aare Toikka ja kunstnik Kaspar Jancis kokku uue koosseisu ning „Pal-tänava poisid” esietendus taas 10. novembril 2015. Nüüd mängivad Pal-tänava kangelasi Mihkel Kabel, Meelis Põdersoo, Martin Kõiv ja Maarius Pärn.

Pal-tänava poiste ja Botaanikaaia punasärkide võitlus saeveski krundi pärast on pannud kaasa elama ning aust ja sõprusest mõtlema põlvkondade kaupa noori inimesi. Kuigi kaasaegsetel noortel on oma aja veetmiseks tuhandeid muid võimalusi, ei jäta see liigutav lugu sügavalt puudutamata mitte kedagi.