Arvamusfestivali programmi pääses ligi 200 arutelu

Festivali eestvedaja Kaspar Tammist rõõmustab, et ideekorjesse laekunud teemade tase on iga aastaga tõusnud. "Hea meel on näha, et valmistutakse ette ning arvamusfestival on oodatud sündmus. Heaks tõestuseks on see, et teeme tänavu ikkagi mõne aruteluala rohkem kui algul plaanisime, et olulisi teemasid kavva rohkem mahuks," kommenteeris ta.