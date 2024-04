Olemas on erinevaid satelliittelefone, näiteks nuppude ja toruga nagu pildil või siis selliseid, mis pealtnäha tavalistest nutitelefonidest suurt ei erine. Pilt on illustreeriv.

Käimas on riigihange, millega terviseamet otsib pakkujat, kes varustaks Eesti haiglaid ja kiirabi satelliittelefonidega. 20 haigla ja kiirabiüksuse seas on ka Järvamaa haigla. Hanke eeldatav maksumus on 190 000 eurot.