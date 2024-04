Pitsameistrid ei istu käed rüpes

Kauplusteketi kõige populaarsem pitsa on läbi aastate olnud kanapitsa, millele on vaid mõned korrad konkurentsi pakkunud soodsa hinnaga kampaaniapitsad. Teisele kohale jääb singi-šampinjonipitsa, kolmandale viineripitsa, millele järgnevad hakklihapitsa ja teised.

Türi Rimi juhataja Viya Schumann ütles, et Türil läheb kõige paremini singi-šampinjoniptsa ja kanapitsa muidugi ka. Väikses kohas sõltub nõudlus pitsade järele tema sõnul päevadest. "Kõik päevad on erinevad. Palju oleneb pensioni ja palgapäevades. Seetõttu on kuu alguses mõnikord ostmist rohkem ja kuu lõpus on jällegi vaiksem. Väga kaootiline," lausus ta.