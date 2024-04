Aili, Tamara ja Diina – Paide kultuurielu kolm kanget

Aastatega on neist saanud kogenud kultuuritarbijad ning nad teavad täpselt, kus on Paide muusika- ja teatrimajas kõige parem etendusi vaadata. «Seitsmenda rea keskel,» ütlevad nad kui ühest suust ning möönavad naljatades, et mida aeg edasi, seda lähemale nad lavale nihkuvad.

Prouad on muusika- ja teatrimaja püsikülastajad ning vähe on neid üritusi, kuhu nad ei lähe. Nii on neil nähtud pea kõik majas toimunud teatrietendused, kontserdid ning muud sündmused Koolitantsust kino- ja salongiõhtuteni. Kui juhtubki, et neid publiku hulgas pole, on enamasti põhjuseks aja puudus, kuna põlistel pensionäridel, nagu nad ise ennast nimetavad, on tegemist rohkem kui küll. Samas leidub ka üritusi, mida nad teadlikult ei külasta ning selles suhtes on nad kolmekesi üsna ühel meelel.