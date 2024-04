Järvamaa noormees paneb Kaitseväes eritehnika ühtse masinavärgina toimima

Kui tehnika peaks katki minema, kinni jääma või tankimist vajama, aitavad just nemad hädast välja. Kui sõdurid on näljased ja janused, on just nemad need, kes toovad toitu ning vett. Hoolimata sellest, et hobusepea embleemi kandvate sõdurite peamised tegevused on seotud remontimise, täiendamise ja toetamisega, on kõik sõdurid päeva lõpuks ikkagi jalaväelased.