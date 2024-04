Laste hobikardisari alustab hooaega

Tegemist on aastal 2013 alguse saanud sarjaga, mille eesmärgiks on peamiselt spordiala laiem tutvustamine ja uute huviliste kaasamine. See on ainulaadne võimalus vähese eelarvega kardispordi võistlustel osaleda. Just seetõttu ongi sari olnud läbi aastate sedavõrd populaarne ja igal aastal on mitmed osalejad leidnud seeläbi ka tee võistluskartide juurde. Tänaseks on Talendid Rajale sarjast kasvanud välja nii mõnigi Eesti tippsõitja. (JT)