Paide jalgpalliakadeemias seatakse ambitsioonikaid sihte

Paide Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi jutust selgub, et viimased kolm aastat kaalutleti palju, kas, kuidas ja miks Eesti südamesse akadeemia rajada. Kams rõhutab ka kvaliteetse taristu tähtsust, mis oli projekti alustamiseks oluline argument. Paidesse oli eelkõige vaja saada kohalik jalgpallihall, mis valmib järgmise aasta jaanuaris. Kasutuses on ka hea kattega kunstmuruväljak ning Ülejõe treeningukeskuse kaks täismõõtmetes muruväljakut. „Halli valmimisega on see pakett suhteliselt ideaalilähedane,“ leiab Kams.

Mis on Paide Linnameeskonna akadeemia eesmärk? „Sportlikus mõttes – et oleks neid mängijaid võimalikult palju,“ vastab Kams, viidates samal ajal kontori seinal rippuvale särgile, millele trükitud Ragnar Klavani nimi. Paide spordidirektori jutust jäävad kõlama ambitsioonikad sihid. Muidu ei näe ta projekti panustamisel erilist mõtet. „Peame mõtlema suurelt. See peab olema koht, kus tahame teha tippsporti ning kasvatada mängijaid Paide Linnameeskonnale, teistele tippklubidele ja ka Eesti koondisele,“ räägib ta. Lisaks viitab Kams asjaolule, et tõenäoliselt ei sirgu kõikidest õpilastest jalgpallureid, kuid koostöös kutsehariduskeskusega saab tagatud, et neile jääb vabadus mõnel teisel elualal tipptegijaks pürgida. Samuti on Paide koos jalgpalliliiduga välja töötanud koolitusprogrammid, mis võimaldavad „akadeemikutel“ ka muul moel jalgpalliga seotuks jääda. Noortele pakutakse variante tutvuda kohtunikutöö, treeneriameti ja spordijuhtimise alustega.