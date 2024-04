Veeseis tõotab kiiret sõitu

Türi–Tori kiirlaskumise korraldaja Märt Maipuu MTÜst Matkahunt sõnas, et seekordne ettevõtmine tuleb eeldatavasti teistmoodi kui aasta varasem. «Pärnu jõe veeseis on praegu üle 30 sentimeetri kõrgem kui eelmisel aastal. See annab põhjust loota, et tuleb kiire sõit,» lausus ta. «Jah, eks veeseis veel langeb, kuid ma ei usu, et olulisel määral. Metsade all on veel lund ja jääd ning suurt sooja ei ole olnud.»