Värsked triibud joonistatakse maha õigel ajal

Paides Puuvilja ja Pärnu tänava ristmikul on hästi näha, et teemärgistus vajab värskendust. Tegelikult on kogu Pärnu ja Tallinna tänava ulatuses ülekäigurajad ning ülejäänud teemärgistus väga kulunud moega.

Tähelepanelikud sõidukijuhid ja jalakäijadki on Paides ja Türil liikudes küllap täheldanud, et teemärgistus on teedelt kadunud nagu kevadine lumi. Tee kõrval olevate liiklusmärkide järgi saab küll aru, et tegemist on ülekäigurajaga, ent asfaldil pole seda peaaegu et märgata, sest märgistuseks kasutatud valge värv on sealt ammu kulunud.