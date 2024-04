Linnameeskonna president ⟩ Hea, Kostja, Eesti inimesed ja spordiringkond vajavad sinult julgust käituda tõelise liidrina

«See ei tähenda, et ma olen ühe või teise poolt. Minu jaoks on see, mis maailmas üleüldse toimub, arusaamatu», ütles ta, vastates Õhtulehe jalgpallisaate «Kolmas poolaeg» saatejuhi küsimusele eestlaste ootusest Vassiljevi avalikele seisukohtadele.

Hea, Kostja!

Aitäh Sulle selle eest, mida oled Eesti inimestele meie riigi väärika esindamisega oma senise karjääri jooksul pakkunud.

Eesti inimesed ja spordiringkond vajavad Sinult ka täna julgust käituda tõelise liidrina. Mõnes mõttes vajame seda rohkem, kui kunagi varem.

Koondise kapteni väärika ameti juurde käib meie väikese rahva ajaloo tundmine ja tunnetamine. On selge, et igal Eesti perel on oma valus lugu “rahuga”, mis justkui lõpetas II maailmasõja.

Selle “rahu” kattevarjus küüditas meie suur naaber 1949 aasta märtsis vaid mõne päevaga Eestist 20 702 inimest ja Baltikumist kokku ligi 95 000 tuhat inimest. Paljud neist hukkusid kodust ja peredest kaugel, aga kõik nad elasid läbi miskit, mida nende pered kannavad endaga kaasas tänaseni.

Iga päev, ka täna, hukuvad Ukrainas asjatult paljud inimesed, sealhulgas lapsed.

On selge, et Eesti ühiskond ootab Sinult, meie riiki esindava koondise kaptenilt, julgust selgesõnaliselt Vene agressori tegevus hukka mõista ning öelda, et Venemaa peab Ukrainast koheselt täielikult taanduma. Ja et see on ainuke aksepteeritav viis rahuks. Päris rahuks.