Loodusmees külastab raamatukogu

Urmas Tartes on hariduselt bioloog-zooloog. Teda on eriti paelunud putukad, nende evolutsioon, roll eluvõrgustikus ja suhted inimestega. Juba akadeemilise karjääri kõrval hakkas ta tegutsema loodusfotograafina ning esineb jätkuvalt erinevale kuulajaskonnale pildiprogrammidega loodusest ja eriti putukatest.

Erinevates ajalehtedes, loodusajakirjades ja veebiportaalides on tema klaviatuurilt ilmunud sadu piltidega illustreeritud looduslugusid ja mitmeid raamatuid. On koostanud loodushariduslikke näituseid ja on mitmete raamatute ja multimeediaprogrammide kaasautor.

2009. aastal sai Urmas esimese eestlasena kategooria võidu maailma prestiižeimal loodusfoto konkursil Wildlife Photographer of The Year. Samuti on ta saanud mitmed auhindu Aasta Loodusfoto konkursilt Eestis. Ta on aastaid pilte hinnanud erinevates žüriides: Matsalu Loodusfilmide festival, Looduse Aasta Foto, Eesti Looduse fotovõistlus ja VVV fotokonkurss „Märka Mind“.