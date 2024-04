Legendaarne Järvamaa jalgpallitreener pälvis kõrge tunnustuse

70-aastane Mets on peamiselt tegutsenud Järvamaal ja jalgpallitreeneri ametit pidanud üle 40 aasta. Ta on olnud ametis järelkasvukoondiste juures ja Eesti tippliigades, aga jäänud truuks just noortele. Metsa tuntumad õpilased on Enar Jääger, Urmas ja Meelis Rooba, Alo Bärengrub, Liivo Leetma, Ott Reinumäe, Tarmo Neemelo, Kristian Marmor, Martin Vunk, Vjatšeslav Zahovaiko, Karel Voolaid ja Aivar Truberg.