30. korda peetavast Maamessist võtab osa ettevõtteid ka Järvamaalt

Maamess on aastakümnetega aga niivõrd palju mahult ja sisult kasvanud, et pelgalt messi definitsioonist selle kirjeldamiseks korraldajate arvates ei piisa, sest Maamessist on saanud üks tähtsündmustest, mille külastamine on iga-aastane traditsioon. „Maamess toob kokku suur- ja väikeettevõtjad, kuid ka potipõllumehed ja erametsaomanikud. See, et Maamessil on uudistamist nii suurettevõtjal kui väiketegijal on samuti taotluslik. Rahvas saab aina jõukamaks ning kaasaegset tehnikat soetavad suurtootjate kõrval ka mikroettevõtted või hoopis eraisikud, kes vajavad maakodusse näiteks väiketraktorit,“ kirjeldas Pettai ning lisas, et Maamess on mõeldud eelkõige küll spetsialistile, kuid oma osa kannab ka maaelu ja maal töötamist tutvustav pool ning korraldajatel on hea meel näha, et messi külastatakse koos järeltulijatega, kellest paljudest saavad kindlasti tulevikus tegijad nii põllumajanduses, metsanduses, aianduses kui toidutööstuses. „Põlvkonnad vahetuvad ning pealekasvu on tarvis koolitada, Maamessil on loodetavasti langetatud nii mõnigi karjäärivalik,“ ütles ta.