Mitmekümne aasta jooksul ei ole Linna ühtegi avariid ise põhjustanud, kuid korra on ta teel kokku põrganud põdraga. «Päris hull, see on peaaegu farss, ma käisin esinemas jahihooaja lõpetamisel ja tulin tagasi ning see oli kuskil enne keskööd Imavere juures,» kirjeldas Linna õnnetust, mis juhtus vähemalt kümme aastat tagasi.