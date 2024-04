Järvamaa noored olid agarad küünlaümbriste ja vanaelektroonika kogujad

Järvamaalt oli kampaanias 525 osalejat 31 rühmast ja nad kogusid kokku 57 236 küünlaümbrist ja 29kg vanaelektroonikat.

Rohejahis osalevad noored kogusid kokku ja tõid Kuusakoskisse tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ning vananenud väikeelektroonikat, näiteks tuhandeid vanu telefone, arvuteid, juhtmeid, laadijaid ja muud nutiprahti. Paljud noored osalesid ka ise Rohejahi programmi koostamises, aidates näiteks luua mängulisi õppematerjale, sotsiaalmeedia sisu, korraldada konverentsi. Programmi olulisim eesmärk on lasteaialaste ja kooliõpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine, ringlussevõtu ja jäätmete sorteerimise vajalikkuse teadvustamine.

“Keskkonnaprogrammist võttis seekord osa 483 rühma Eesti eri paigust, mida on 25% rohkem kui eelmisel aastal, osalejate arv kasvas koguni 41%,” ütles keskkonnaprogrammi Rohejaht käivitaja, juhtiva ringlussevõtuteenuste ettevõtte Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. „Kuna Rohejahi ulatus on kiiresti kasvanud ja näeme, et noortele väga meeldib mänguline ühistegevus, siis selle haridusliku programmiga on oodatud kõik teisedki ettevõtted, asutused ja organisatsioonid ühinema.“

„Ringmajandav ühiskond on tulevik ja taolised projektid on kindlasti hea võimalus tutvustamaks jäätmete sorteerimise ja taaskasutuse põhimõtteid ning vajalikkust. Loodan, et programm on inspiratsiooniks ka järgmistele keskkonnahariduse projektidele,“ kommenteeris kliimaminister Kristen Michal.

Kuusakoski kõrval löövad programmis kaasa Lääne-Harju vald, Telia, Kalev Spa, Viking Line, Valemivihik, Rummu Karjäär, Unilever, Stillabunt, Tartu Loodusmaja (Roheline kool), Tallinna Strateegiakeskus (Prügihunt), Kliimaministeerium, Fairtrade, Alexela jt. Rohejahti toetab oma eeskujuga Gameboy Tetris.

Osalenud 483 grupi seast loositi välja auhindu 75 grupile, kellest 42 saavad osaleda ka 19. aprillil toimuval lõpusündmusel. Täpne loosivõitjate nimekiri on avalikustatud Kuusakoski lehel. Lõpusündmusel on noorematele kavandatud mänguline jäätmete sorteerimine Prügihundiga ja vanemale sihtrühmale paneelarutelu koos esindusliku kontserdiga. Lisaks on võimalik uudistada õuealal toimuvat: Kuusakoski romuauto lömastamise demonstratsioon, Päästeameti (MTÜ Lilleküla Vabatahtlik Pääste) ja kiirabi ühisharjutust inimese päästmiseks avariilisest autost, noori tervitavad ka politsei esindajad. Kogu päevast tehakse lisaks otseülekanne Facebookis, mida saavad kõik huvilised vaadata siin!

Varasemate aastate jooksul on rohkem kui 70 000 Eesti noort andnud panuse keskkonnahoidu: kokku on kogutud üle 17,7 miljoni küünlaümbrise ja 7,1 tonni vanaelektroonikat.

Kuusakoski on Eesti suurim ringlussevõtuteenuste pakkuja, kes suunab ringlusse suurima osa Eestis tekkivast vanametallist. Kuusakoskil on üle Eesti avatud 12 teeninduspunkti: Haapsalus, Jõhvis, Narvas, Paides, Paldiskis, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võrus.