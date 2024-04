Perepesa teenused laienevad vallakeskusest väljapoole

"Perepesa loomine oli ainuõige samm, sest nägime võimalust teha olulist ennetustööd ja varajast märkamist Türi laste ja perede heaks. Noortekeskuse majas oli Perepesa ruumide jaoks suurepärane koht olemas, see sünergia toimib siiani hästi," ütles ​Türi vallavanem Sulo Särkinen.

„Vallal ei ole eraldi hoobasid tegeleda varajase märkamisega, see on võimalik just läbi Perepesa mängutoa ja teenuste. Lapsevanemate koolitused aitavad lapse saamiseks ette valmistuda ja edaspidi lapse kasvatamisega seotud väljakutsetega toime tulla. Ennetustöö on kindlasti parem lahendus kui tagajärgedega tegelemine. Ennetuse tulemuste nägemine võtab küll kauem aega, aga pikas perspektiivis väheneb valla spetsialistide töökoormus probleemidega tegelemisel."

„Perepesa vajalikkust näitab see, et vanemate vestlusringid ja koolitused on alati populaarsed ja rohkearvulised. Ka mängutoa külastatavus on kõrge ja vanemad annavad tagasisidet, et neile on vaja sellist kohta, kus lapsega lõõgastuda ja tunda, et nad on igati toetatud – nii Perepesa töötajate kui teiste lapsevanemate poolt."

„Väga oluline on Perepesa teadus- ja tõenduspõhine lähenemine. See lisab kvaliteeti kõikidele Perepesa tegevustele ja on märk sellest, et tugi vanematele on süsteemne ja palju sügavam kui vaid üksikute ühekordsete teenuste pakkumine."