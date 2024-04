Muuseumikaardi omanike lemmikuks on ajakeskus Wittenstein

Muuseumikaardi tulek on muutnud oluliselt muuseumisõprade külastusharjumusi. “Kui varem käidi muuseumides nii-öelda täie raha eest, vaadates suurtes muuseumides ära kõik näitused, siis muuseumikaart annab vabaduse külastada muuseumi kasvõi ühe museaaliga tutvumiseks,“ ütles muuseumikaardi juht Kert Kask. “Eriti hea meel on näha, et muuseumikaarti kingitakse palju, tuues muuseumid lähemale ka neile, kes ehk ise ei oleks varem end aktiivse muuseumikülastajana ette kujutanud.”

Tänaseks on muuseumikaart enam kui 14 000 inimesel, kes on jõudnud erinevatesse muuseumidesse üle Eesti rohkem kui 85 000 korral. Keskmine muuseumikaardi omanik on 44-aastane naine, aga noorim kasutaja kõigest 2aastane ja vanim 92aastane. Muuseumikaart on telefonis ka pea tuhandel välismaalasel.