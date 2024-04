Paide Linnameeskond saab karikavõistluste poolfinaali mängida kodumurul

Esmalt loositi välja meeskonnad, kes saavad mänge pidada kodumurul. Esimesena vupsas loosikausis välja Tallinna FCI Levadia nimi ning seejärel Paide Linnameeskonna nimi. See tähendas, et õnneks ei lähe kaks suurimat favoriiti vastamisi poolfinaalis ning mõlemad saavad finaali pürgida oma fännide silme all ja toetusel.