Riik kutsub tunnustama siseturvalisuse vabatahtlikke

„Eesti turvalisus sünnib riigi, erasektori ja kogukonna koostöös, kus meil kõigil on oluline roll. Kogukondades on eriti oluline roll vabatahtlikel, kes oma tegevusega toetavad ja aitavad kutselisi siseturvalisuse töötajaid ning panustavad seeläbi meie igapäevasesse turvatundesse ja ohutusse. Väärtustamaks nende tublide inimeste ja meeskondade tööd ning aega täname vabatahtlike rühmi, ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja inimesi, kes panustavad me riigi turvatundesse oma vabast tahtest,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.