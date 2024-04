Vargamäe muuseum ja Albu mõis pakuvad uut haridusprogrammi vähese eesti keele oskusega täiskasvanutele

Programmi üheks osaks on muuseumi- ja mõisatuur, kus saadakse teada mõlema paiga olulisusest ja seosest. Sellele järgnevad töölehtede lahendamine, kaasavad tegevused ja käsitöö tegemine. „Mul on väga hea meel, et koostöös Albu mõisaga on meil võimalik lõimumisprogrammis osalejatele tutvustada Kesk-Eesti kultuuriväärtuslikke paiku pakkudes tutvumiseks nii 19. sajandi talu- kui mõisaelu. Samuti toome läbi „Tõe ja õiguse“ protopaiga eesti kirjanduse osalejatele lähemale.“ sõnab muuseumi juhataja Reelika Räim. Programmis osalejaid julgustatakse läbi lihtsate tegevuste omavahel suhtlema, innustades jätkama keeleõpet.