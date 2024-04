Türi kooliõpilased hakkasid teatrikriitikuteks

Vanemuise dramaturg Sven Karja ütles Türi kooliõpilastest rääkides, et nemad olid käinud vaatamas Vanemuise noortelavastust „Mitte midagi“ ja tänuväärsel kombel vormistasid oma muljed teatri kriitikakonkursile. „Silma torkas, et teatril oli taani kirjaniku romaani lavaleseadega õnnestunud noori üllatada – paljud kirjutajad tunnistasid, et olid valmis millekski muuks,” avaldas ta. „Üles kirjutatud mõtted lubavad arvata, et lavastus, mis esitab ühe kooli VII klassi õpilastest üsna ehmatava loo, suutis noori kõnetada ja lubas ka tõmmata paralleele omaenese eluga. Rangelt võttes polnud kõik neist kirjutistest klassikalises mõttes teatrikriitika, vaid pigem oma mõtete jagamine, aga eks eluõigus ja oma väärtus on sellistelgi kirjatöödel. Kes teatri vastu sügavamat huvi tunneb, küllap leiab üles võimalused oma teatri-alast tööriistakasti täiendada.”