Karmilt jäises ja tuulises kliimas, kus aastast pool on päev ja pool öö, pole naljaasi teedel raskete veostega liigelda. Enamasti kujutaksime ette, et sellist tööd teevad elu näinud mehed. Seepärast tundubki üllatav, et sellega saab hakkama ka 25aastane Janella Põldpüü, kes on pärit Imavere kandist.