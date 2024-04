Paide emadest said pühapäevajalgpallurid

Märtsi alguses käivitas Paide linnameeskond Paides jalgpalli treeningrühma, mis on mõeldud igas vanuses naistele. Harrastusrühma eesmärk pole jõuda liigamängudele, vaid pakkuda toredat sportlikku ajaviidet neile, kellele jalgpall lihtsalt meeldib. Et palli tagaajamine Paide naisi kõnetab, seda näitab juba seegi, et kokku on saanud peaaegu naiskonna jagu huvilisi.