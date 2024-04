Tiiu Väli ja teised Roosna-Alliku spordiedendajad korraldavad mudilastele karikasarja juba kuuendat aastat. Sarjas on alati neli võistlust: suusatamine, pargijooks, rattasõit ja staadionijooks.

"Kuigi meil on tava, et karikad saavad vaid need lapsed, kes osalevad kõigil neljal osavõistlusel, siis tegelikult tulid jooksma paljud, kes talvel suusasõidu ajaks haigeks jäid või mingil põhjusel osaleda ei saanud," rõõmustas ta.