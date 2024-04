Kauni Rühiga Ellu festivali ajalugu ulatub kümnete aastate taha ja selle eesmärk on arendada kauneid liikumisharjumusi ning tagada hea rüht. Samuti tuua uusi rühmi võimlemise juurde ning rikastada võimlemiskalendrit omanäolise võimlemisüritusega.

SK kati võimlemistreener Katrin Särkinen ütles, et KRE festivalil käimine on nende klubil ammune tava. "Oleme ikka igal kevadel püüdnud osaleda, et panna ennast väikese võistluspingega proovile ning võrrelda teiste sarnaste rühmadega," rääkis ta.