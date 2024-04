Esna Galeriil täitus viis tegutsemisaastat

Et hetkel on galeriis vaatajatele avatud näitus kirjanik Ene Mihkelsoni tekstimaastikest tähistati ka aastapäeva luulet lugedes. Ene Mihkelsoni tekstidele andis hääle Tartu Uue Teatri näitleja Grete Jürgenson, kes osaleb ka Tartu Uue Teatri lavastuses „Ma jään kaevu / juurde igavesti jooma“, mis on loodud Ene Mihkelsoni luulele.

Viie aasta jooksul on teoks saanud 13 eri meistrite loomingule pühendatud näitust ning hulgaliselt sündmusi. Toimunud on vestlused kunstnike ja meistritega, aga ka kirjanikega Eesti kirjanduse pidunädala raames. Esna Galeriis on toimunud mitmeid avalikke ja erakontsere, siin on esinenud puhkpilliorkester, see on olnud toimumiskohaks Kukemuru festivalile ja Pärnu filmifestivalile. Regulaarselt leiavad aset Lilian Bristoli kuldtikandi koolitused.