Vase hind rühib üles

Mõningast paralleeli võib Kollamaa hinnangul leida lausa 2000. aastatega, kui vase turuhind kerkis Hiina linnastumise ja industrialiseerimise tõttu kolme aastaga enam kui viiekordseks. „Citigroup’ analüüsiosakond näeb siin järgmise kolme aasta jooksul potentsiaali samasuguseks plahvatuslikuks hinnatõusuks.”

„Maailma kaevandustes on olnud mitmeid tootmise tagasilööke, mis on suurendanud tarneraskusi. Bank of America strateegid ütlevad, et uute projektide nappus hakkab lõpuks närima. See pank (tegelikult ka paljud teised) eeldab, et 2026. aastaks on vase tonn keskmiselt 12 000 dollarit (ca 11 300 eurot).”

„Optimism on tabanud ka teisi värvilisi tööstusmetalle. Loodetavasti ei ole seekord tegemist n-ö valehäirega. Aastal 2022 oli Goldman Sachs see, kes prognoosis, et vase hind jääb 2023. aastal 13 000 dollarile tonni kohta, kuid vask tegi midagi hoopis muud ja langes 7150 dollarile tonni kohta. Pärast seda madalpunkti on vase hind õnneks pidevalt tõusnud. Goldman Sachsi viimane hinnang vaseturu kohta näitab, et pakkumise märkimisväärse puudujäägi tõttu tõuseb hind alates 2028. aastast 9900 dollarini tonni kohta, mis sunnib leidma uusi vase tootmistehnoloogiaid, mis keskenduvad madala kvaliteediga maagist metalli väljapressimisele. Kuid isegi kui uute töötlemisviiside abil leitakse veel miljon tonni vaske, ei piisa sellest Goldman Sachsi arvates koguni viie miljoni tonni suuruse puudujäägi katmiseks 2030. aastal. Talle sekundeerib ka Morgan Stanley, kes on samuti hinnanud, et vase defitsiit on rahvusvahelises kaubanduses üks märkimisväärsemaid. Ülemaailmse haardega finantsasutus ING ennustab samuti, et vasebuum on alles alguses. Ja lisaks taustateadmine, et vaserallit hakkab toetama globaalsete kaevanduste toodangu kärpimine.“

Eesti vanametallituru suurus on 350 000–400 000 tonni aastas. AS Kuusakoski on Eesti suurim ringlussevõtuteenuste pakkuja, kes suunab taaskasutusse umbes poole Eesti vanametallist. Kuusakoskil on üle Eesti avatud 12 teeninduspunkti: Haapsalus, Jõhvis, Narvas, Paides, Paldiskis, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võrus.