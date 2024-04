Maakonnapeo kavand sai selgeks

Hindamiskomisjoni otsusena valiti võitjaks kavand „Sõna tunded", mille autorid ja lavastajad on Birgit Mihhailov, Monika Kirss ja Carolyn Savolainen. Nendel on võimalus koostöös Järva valla ja SA Järvamaaga korraldada Järvamaa laulu- ja tantsupidu A. H. Tammsaare muuseumis Vargamäel.

Kavandi autorid toovad välja, et 2025. aastal tähistatakse Eestis teema-aasta raames 500 aasta möödumist teadaolevalt esimese eestikeelse raamatu sünnist. 2025. aasta Järvamaa laulu- ja tantsupidu on pühendatud just „Eesti raamat 500" raames sõna väele ja sellega ühes kogu kaasnevale tundemaailmale. Peo idee autoritel on kavandis välja toodud peo sisu, esinejate koosseis ning läbi on mõeldud peo peamine loominguline ja tehniline meeskond, kellega hakatakse üles ehitama kogu ettevalmistavat protsessi. Korraldamiseks vajaminevaid läbirääkimisi kavandi autoritega jätkab Järva vald.