Kooliperre lisandus londiga tegelane

Nii mitmeski Järvamaa koolis on erkpunast karva maskott TOREvant juba tuttav tegelane. Teda võib kohata kooliaasta avaaktusel, spordipäeval ja teistel üritustel. Ka Väätsa koolis on TOREvant ühel ja teisel ettevõtmisel platsis olnud. Aga et vants Väätsale jõuaks, tuli teda laenuks küsida. Laenamistega, muidugi, on nagu on. Nii võeti Väätsal nõuks, et sellele tuleb leida lahendus ja koolile on päris oma vantsi vaja.