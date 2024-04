Perede heaolu spetsialist reageerib teavitustele, on toeks abivajavale lapsele ja perele, aitab koolikohustuse mittetäitjatel leida tee tagasi koolini, täidab pere tugiisiku rolli neis peredes, kus teenus on määratud, on lisajõud ja abi nii koolidele, lasteaedadele kui lastekaitsespetsialistile. Tema ülesanne on teha eel- ja ennetustööd, et juhtumid ei jõuakski lastekaitsespetsialistini, et need saaksid enne lahenduse.