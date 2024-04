Keskkonnaagentuur avaldas 2023/2024 jahiaasta küttimisandmed

Eesti jahiulukiliikidest kütiti möödunud jahihooajal arvuliselt kõige enam metssigu, kokku 14 293 looma, mis on 768 võrra rohkem kui eelneval jahihooajal. Metssea üldarvukuse suurenemise ärahoidmiseks jäi selline küttimistulemus tõenäoliselt siiski liiga tagasihoidlikuks ning paljudes piirkondades võib oodata ka sel aastal metssea arvukuse tõusu jätkumist. Koos sellega suureneb paraku ka oht uuteks sigade Aafrika katku puhanguteks.

Põtru kütiti möödunud jahihooajal kokku 4 061, mis on 490 isendi võrra vähem kui eelneval 2022/2023 jahihooajal. Ühtlasi on see ka viimase 14 aasta tagasihoidlikuim tulemus. Kuna kütitud loomade arv on üsna ligilähedane 2023. aastal prognoositud juurdekasvule, siis tõenäoliselt see märkimisväärset muutust põdra arvukuses kaasa ei toonud ja asurkonna suurus jäi jahihooaja järel püsima samale tasemele mis aasta varem.

Metskitsi kütiti möödunud jahihooajal oluliselt vähem kui eelneval kuuel aastal – kokku 12 443 looma. Metskitse arvukus on paari aasta taguse ajaga Mandri-Eestis oluliselt langenud ja selle üheks peamiseks põhjuseks on ilvesest ja hundist lähtuva kisklussurve oluline suurenemine. Arvukuse süveneva languse vältimiseks tuleb Mandri-Eestis küttimissurvet metskitsele eelseisval jahihooajal tõenäoliselt veelgi langetada. Saartel, kus kiskjate mõju on tagasihoidlik, püsib nii metskitse arvukus kui ka vajadus selle piiramiseks jahipidamisega eelnevate aastatega võrreldes üsna sarnasel tasemel.